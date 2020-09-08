التحقيق مع علي عثمان وايداع محمد يوسف عبدالله حراسة نيابة الفساد

الخرطوم: أم سلمة العشا

اخضعت نيابة الفساد والتحقيقات المالية ،النائب الاسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، للتحقيق للإدلاء بإفاداته بشأن تجاوزات وتعد وتصرف في الأراضي الخاصة بالمدينة الرياضية.

وألقت النيابة القبض على وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد يوسف عبد الله ، بتهمة التجاوزات والاستقطاعات في اراضي المدينة الرياضية،وبحسب المصادر فأن النيابة لم تبدأ التحريات معه حتى الآن وتم ايداعه حراسة نيابة الفساد.

وكشفت مصادر موثوقة لـ( السوداني) أن طه ادلى بإفاداته أمام وكيل النيابة المشرف على البلاغ أحمد التني، وأفادت المصادر أن طه جلس قبل مثوله للتحقيق معه إلى محامي الدفاع عنه.

وقالت المصادر أن طه كان متعاونا خلال التحري والتحقيق فيما يتعلق بكل الأسئلة التي وجهت له.

وأمهلت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ، مهلة أخيرة حتى السابع من سبتمبر المقبل، للإدلاء بأقواله وافاداته بشأن القضية.

ويواجه طه بلاغ التعدي والتصرف في المدينة الرياضية بالرقم 4/2020 وسبق أن تم استدعاء طه في ذات البلاغ وطلب مهلة من النيابة لمدة 72 ساعة،

وألقت النيابة القبض على وزير الشباب والرياضة محمد يوسف عبد الله بتهمة التجاوزات والاستقطاعات في اراضي المدينة الرياضية،وبحسب المصادر فأن النيابة لم تبدأ التحريات معه حتى الآن وتم ايداعه حراسة نيابة الفساد.