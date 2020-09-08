نهب أموال سعودية من زوجين بإنتحال صفة جهازالأمن

شرق النيل: محمد أزهري

تحقق الشرطة في ملابسات حادثة نهب أموال بالعملة السعودية من رجل وزوجته في الطريق العام بمنطقة شرق النيل.

وحسب الشاكي الذي أخطر الشرطة فإنه أراد تحويل مبلغ (24) ألف ريال سعودي إلى عملات سودانية، وكان برفقة زوجته، والتقى بشخصين استدرجاه إلى منطقة بالقرب من مستشفى شرق النيل، بغرض استبدال العملة، لكنهما فاجآه بانتحال صفة جهاز الامن وأشهرا له مسدسات وهدداه بانهما سيطلقان عليه النار في حال المقاومة، ومن ثم هربا بالأموال واختفيا في ظروف غامضة.

وحسب مصادر (السوداني) فإن الشرطة دونت بلاغاً بالنهب والإرهاب وانتحال صفة الموظف العام، وفتحت تحقيقاً واسعاً حول الحادثة.