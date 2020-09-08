العين الإخبارية” تنشر الجداول الزمنية لاتفاق السلام بالسودان

الخرطوم: السوداني

أفادت وكالة “العين الإخبارية”، أنّها تحصّلت على مصفوفة الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام في السودان، المُوقّع بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بوساطة دولة جنوب السودان.

وقالت بحسب مصادرها، إنّ الجداول الزمنية لتنفيذ بعض بنود اتفاق السلام تبدأ من اليوم الأول للتوقيع النهائي على الاتفاق، والذي جرى تحديده بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للقائمة، شملت الجداول الزمنية جداول تنفيذ مصفوفة الترتيبات الأمنية، وقضايا سلام دارفور، والقضايا القومية، ومصفوفة تنفيذ اتفاق السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان “المنطقتين”، وسلام الشرق ومسار الوسط.