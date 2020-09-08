السيسي يكشف لـ(السوداني) تفاصيل اللقاء مع البرهان

الخرطوم : السوداني

كشف رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. تجاني سيسي ،تفاصيل اللقاء الذي جمعهم مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال السيسي في حوار مع (السوداني)-ينشر بالداخل- أنهم سلموا البرهان رؤية متوافق عليها من قبل مجموعة سياسية، بجانب ملاحظات حول الوثيقة الدستورية ،مشيراً الى أن اللقاء اتى في ظل التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية والأزمة السياسية المستفحلة والتجاوزات الكبيرة بين الاطراف الحاكمة والمعارضة وتردي الاوضاع الداخلية والشعور بالتدخلات الخارجية من قبل جهات مختلفة ومتقاطعة .

وقال السيسي أن البرهان اخبرهم أن مجموعات كبيرة تقدمت بذات الاطروحات وأضاف :” البرهان قال أن من الضروري التوافق على رؤى تقود الناس الى انتخابات شفافة”.