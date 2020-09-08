العاملون ببنك النيلين يتراجعون عن الإضراب

الخرطوم :الطيب علي

قررت اللجنة التسييريه لنقابة العاملين ببنك النيلين رفع الإضراب المعلن عنه اليوم الثلاثاء.

وبررت اللجنة فى بيان حصلت (السوداني) على نسخة منه ، رفع الإضراب لمنح مجلس الوزارء مهلة لدراسة مطالبها والتقرير بمايليها.

وأوضحت اللجنة أن الأمين العام لمجلس الوزراء طلب من اللجنة تسليمة مذكرة تشمل مطالب اللجنة لمناقشتها ووضع الحلول اللازمة مؤكدةً الفراغ من تلك الخطوة

وأكدت انه في حال عدم الاستجابة لمطالبها حتى الأحد المقبل ستعلن الموعد الجديد للدخول فى إضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب.