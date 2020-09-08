إجراءات لتحسين انسياب صادر الماشية بعثمان دقنة

الخرطوم :ابتهاج متوكل

وجه نائب المديرالعام للعمليات بميناء عثمان دقنة،عصام الدين حسابو بصيانة الأرصفة المخصصة لصادرالماشية، بما في ذلك عمل صيانات في حظائر الماشية وأحواض السقاية، بجانب توفير مياه الشرب للمواشي داخل الميناء.

وقال حسابو في تصريح صحافي امس، ان هذه الاجراءات جاءت في اطار مساعي الهيئة لتحسين صادر الماشية وتخفيف الأعباء على المصدرين، الذين يعانون من توفير المياه، خاصة محلية سواكن تعاني من شح في مياه الشرب لندرة مصادرها، حيث يتم ( جلب المياه عبر تناكر من سد اربعات)، وأضاف : هذه الخطوة اتبعتها هيئة الموانئ البحرية، لترغيب المصدرين في زياده الصادر عبر تقديم تسهيلات فيما يليها من عمليه الصادر.

وأوضح مدير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن سعد عبدالنبي، أن إدارة الميناء قامت بصيانة محطة التحلية الموجودة داخل الميناء كخطوة أولى، تليها خطوات كثيرة من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في معالجة المشاكل التي تصلهم من قبل بعض المصدرين ، مشددا على أن إدارة الميناء تسعى لتخفيف الاعباء عن المصدرين عبر إراحتهم من شراء تناكر المياة باسعار( باهظة) ، من اجل تحسين عملية الصادر ، مبينا انها تعمل على تذليل الصعاب للمصدرين ، والذي يبدأ بدخول الماشية للحظائر المخصصة مع توفير مياه الشرب و الرقابة علي السفن، بعد التاكد من مطابقتها للمواصفات ، ومن ثم ادخالها للرصيف المخصص للمواشي لتسريع عملية المناولة ، وبالتخلص من النافق من المواشي عبر نقلها لخارج الحظائر ، وذلك بشراكة مع إدارات التشغيل والسلامة، الصحة بمحلية سواكن، وبأشراف مباشر من الحجر البيطري، مشيرا الى الاتجاه لدفن النافق من المواشي بدون رسوم لتقليل الأعباء عن المصدرين .