زيادات جديدة في السلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق زيادة كبيرة وركودا حادا , وعزا التجار ذلك لعدم استقرار سعر الصرف اضافة لتوقف بعض المصانع عن البيع في فترة كورونا وتأثرها بإرتفاع سعر الصرف .

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم احمد الهادي لـ(السوداني) ان زيادة الاسعار نتيجة لارتفاع وتذبذب سعر الصرف وانعدام الرقابة وانعكس ذلك على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات ، مبينا ان سعر جوال السكر قفز من (4,100) الى (4,5)الف جنيه لزنة (50) كيلو اما وزن (10) كيلو (1,200-1,250) جنيه ، وسجلت اسعار النشويات زيادة كبيرة بلغت (70) جنيها لسعر الكيس و(1,400) جنيه لسعرالكرتونة بدلاعن (850)جنيها اما سعر دقيق سيقا (1,150) جنيه زنة (10) كيلو بكتات.

وأضاف تاجر سلع بالخرطوم ابراهيم علي ان ارتفاع الاسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية ، مبينا ان سعر لبن البدرة (2) كيلو (2,600) جنيه وتوقع حدوث زيادة مستمرة في الاسعار حال استمرار ارتفاع الدولار.

واشار تاجر سلع فضل حجب اسمه ان هنالك ارتفاعا في اسعار الزيوت وتوقعات بالمزيد من الزيادة نتيجة لاستئناف صادر الفول ، حيث سجلت اسعار الزيوت البيضاء زيادة كبيرة وبلغ سعر زيت يارا عبوة (4) وربع (1,400) جنيه بدلاعن (1,350) جنيه اما زيت صباح عبوة (4) وربع (1,100) جنيه وعبوة (1) لتر (320) جنيها ، مشيرا الى ان ارتفاع الدولار أثر سلبا على تراجع انتاج الشركات والمصانع ، وقال ان استقرار الاسعار رهين باستقرار الاقتصاد وسعر الصرف .