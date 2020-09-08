والي النيل الابيض يتعهد بتحقيق الاستقرار الدراسي بجامعات الولاية

ربك: السوداني

تعهد والي ولاية النيل الابيض إسماعيل وراق بتوفير الخدمات الضرورية التي من شانها تحقيق الاستقرار الدراسي بجامعتي بخت الرضا والإمام المهدي .

وقال وراق الذي التقى بمكتبه أمس الاثنين بالأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروفيسور أحمد البشير بحضور مديري جامعتي الإمام المهدي أ.د الهادي بدوي، وبخت الرضا أ.د منى إبراهيم عبد الله

قال إن حكومته ستصب جهودها من أجل تحقيق استقرار أكاديمي لجامعات الولاية التي تستوعب أكثر من( ٣٥) ألف طالب من خلال توفير الخبز والمياه والوحدات العلاجية في المجمعات السكنية وتعزيز الشراكة بين حكومة الولاية والصندوق والجامعات .

من جانبه قال الأمين العام للصندوق أ.د أحمد البشير إن لقائه مع الوالي تطرق لهموم وقضايا الصندوق وبيئة السكن وعدد من المهددات التي يجب نقاشها.

مشيرا إلى أن والي النيل الابيض تعهد بتوفير الخبز في المجمعات السكنية بالسعر المدعوم والوقود للمركبات التي تخدم الطلاب بجانب إنشاء وحدات صحية بداخليات الطلاب.

وفي سياق ذا صلة ناقش الأمين العام للصندوق ضمن زيارته لولاية النيل الأبيض مع مديري جامعتي بخت الرضا والإمام المهدي كيفية تحقيق الإستقرار الاكاديمي من خلال شراكة ذكية وتنسيق مشترك بين الصندوق والجامعتين.