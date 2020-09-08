رصاصة تخترق (قلب) امرأة من يد زوجها

الخرطوم: السوداني

صوب رجل رصاصة نارية على زوجته اخترقت قلبها وأودت بحياتها في الحال بولاية نهر النيل.

وحسب التحقيقات الأولية فإن الشرطة تلقت بلاغاً من مواطنين بأن رجلاً أطلق النار على زوجته، وأرداها قتيلة في الحال، وأضاف المصدر أن الشرطة أرسلت فريقاً إلى موقع الجريمة، وعند وصوله وجد المتهم وثلاثة آخرين يشرعون في (تكفين) جثة القتيلة دون إخطار الشرطة حيث ألقت القبض على المتهم ودونت ضده بلاغاً بالقتل العمد، بيد أن النيابة اوصت بالقبض على الثلاثة الآخرين، وكشف تقرير الطبيب الشرعي عن أن الضحية أصيبت بطلق ناري اخترق قلبها وسبب لها تهتكاً في القلب.