الشرطة : حملات البرق الخاطف تستهدف محاربة الجريمة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق ياسر عبدالرحمن الكتيابي، على أن حملات البرق الخاطف التي تشنها شرطته تستهدف محاربة الجريمة في الولاية، والاهتمام بتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأرواح وممتلكات المواطنين.

وقال حسب (المكتب الصحفي للشرطة) إن حملات البرق الخاطف التي انتظمت في جميع محليات الولاية تأتي في إطار بث الطمانينة في نفوس المواطنين إلى جانب استهداف أوكار الجريمة وضبط السيارات والدراجات النارية غير المقننة.

وأضاف أنها تستهدف أيضاً إزالة السكن العشوائي وكافة الظواهر السالبة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وتابع مدير شرطة ولاية الخرطوم أثناء مخاطبته قواته بحوش الخليفة بمحلية أم درمان بحضور مديري الإدارات والدوائر ورؤساء المحليات والأقسام بشرطة ولاية الخرطوم أن الحملات منذ انطلاقتها أدت إلى ضبط كثير من السيارات والدراجات غير المقننة، وأرسلت إلى الجهات المختصة لتقنينها بجانب القبض على متفلتين ومستلمي المال المسروق، مؤكداً على استمرار حملات البرق الخاطف المنعية بجميع محليات الولاية وناشد المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن الممارسات المخالفة للقانون عبر دوريات النجدة المنتشرة وأقسام الشرطة لتسديد كافة البلاغات بالسرعة المطلوبة.