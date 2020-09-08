ضبط متهم أجنبي يتجار بالعملات في السوق السوداء

الخرطوم: السوداني

أوقفت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية، أجنبيا يتاجر بالعملات في السوق السوداء بالخرطوم.

وتعمل المباحث الفيدرالية على رصد الأنشطة الهدامة لتجارة العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي وكثفت الشعبة العمل وفعلت خططها المنعية لأجل القضاء على الظاهرة.

وقال مدير إدارة المباحث الفيدرالية العميد شرطة أمين سعيد في تصريح لـ(للمكتب الصحفي للشرطة) إن شعبته رصدت معلومات عن نشاط أجنبي يقيم في المعمورة يدعى (ف،ف،م) في الاتجار بالعملات الأجنبية، وأضاف أنهم تأكدوا من نشاطه وداهموا مكتب خاص به بموجب امر تفتيش صادرمن وكيل النيابة وضبطوا ( 20545 دولارا و (١٠٨٥) دينارا أردنيا إلى جانب (٢٢٠) درهما إماراتيا و(٨٨٧٥٠٠) جنيه سوداني، وأكد أنهم دونوا ضده بلاغاً من قانون النقد الأجنبي.