الموت على (سرير) الإيجار!

نحن (صحافيون ضد الجريمة)، وضعنا قدر التخصص في مسارح الموت، نبحث عن أخبار البؤس، نطارد أنصال (السكاكين والخناجر)، نتلصص على أصوات البنادق، نشتم رائحة البارود الصادر من أفواهها، نتحدث لغة (قتل ونهب وسرق وطعن واغتصاب، وهرب)، نعكس للرأي العام ما يدور في مكاتب تحريات الشرطة وقاعات المحاكم، نرصد ما ترتب عليها من بأس شديد بين الناس وما تخلف عنها من دماء على الأرض والملابس والساحات.

هذا البؤس نرصده بمهنية عالية – أو هكذا نظن- نخرجه للناس في قالب توعوي نكشف خلاله أساليب المجرمين للوقاية من الجريمة واتقاء شرها مستقبلاً، وليعلم الناس ما يدور حولهم من أحداث وإن كانت بشعة.

(2)

الحال الذي نعيشه يومياً ربما جمد فينا أو على الأقل في بعضنا الإحساس بالمأساة، وجعل قلوبنا أشبه بالمتحجرة، لا نفجع لجريمة كغيرنا ولا يصيبنا ما يصيب العامة من الأحزان، وهذا شيء طبيعي حسب (أطباء علم النفس) لإنسان يصبح ويمسي على سماع وتغطية أبشع الجرائم، وأخطر الكوارث والأهوال الواقعة على النفس البشرية، كموت العشرات في الحوادث المرورية مثلاً.

(3)

طفل مجهول الهوية، كسر عندي قاعدة جمود الإحساس وحطم أسوار القلب الفولاذية، وجدت نفسي أمام قصة خاطفة لونين (حزينة – غامضة)، الحزن هنا يتغلب على الغموض الذي نبحث عنه في قصصنا الجنائية.

الطفل – 12 ربيعاً – مات بطريقة انتزعت من رواد السوق المركزي جنوب الخرطوم، دموع قست على انتزاعها الظروف رغم الفاقة التي يعيشها بعض الكادحين هناك، الدموع سقطت على (الليمون والتبش والطماطم)، وتخللت (البطيخ والشمام) ونزلت على ترابيز الفواكهة وكراتين (المنقة والبرتقال)، تسلل الحزن إلى قلوب الكماسرة والسائقين المتضجرين في وجوه العامة، أفراد الشرطة الأكثر ثباتاً في المشهد صمتوا حزناً حتى كاد الكاكي أن يبكي على أجسادهم.

(4)

الطفل الغامض، قضى نهاره في السوق، وعندما حان موعد نومه، قصد محل إيجار (سراير)، وأظن أن هذا الوقت بالتحديد أمثاله ينعمون في أسرتهم الوثيرة بعد أن تناولوا (اللبن)، فاوض صاحب (السراير) على قيمة الإيجار ثم اختار أحدها، توسد الطفل البريء سريره ونام غرير العين، يغطيه الظلام وتنتاشه قواطع بنات الليلة من البعوض اللعين، ولا يأبه، يواصل نومته بين حراك الشارع الضاج بلعنات سائقي المركبات، ولا يأبه، يواصل نومته وسط صرخات المشردين وصراعهم الليلي الدائم حول (الجنس) ونفايات المطاعم ولا يأبه، يواصل نومته ويواصل ولا يأبه بلسعات أشعة الشمس على وجهه الطفولي، ثم يواصل حتى ييقظه صاحب (السرير) ويجده جسداً بلا روح، نعم لقد ذهبت روحه إلى بارئها دون قصد جنائي (حسب تحقيقات الشرطة)، ودون أن يعلم الجميع هناك من هو الطفل ومن أين أتى وما سره، الشيء الوحيد الذي عرفه الناس هو أن الله أتى به ليموت في (السرير) الذي اختاره له أرضاً لموته حين نفخ فيه الروح في بطن أمه.

(5)

رصدنا مئات الحالات المماثلة لموت هذا الطفل لكنها لأشخاص كبار وشباب، لذلك لم نقف عندها كوقفتنا هذه، ببساطة لأن الأمر يتعلق بالطفل وحقوقه الأسرية والاجتماعية، ولأن الطفل أصبح في بلادي سلعة رخيصة تتقاذفها الظروف وتسيرها لقمة العيش أينما توجد، فيظل أشبه بصغير الجاموس الذي تنتاشه أنياب الضباع الجائعة، فلا خيار عنده إلا الموت، لذلك يجب على الأسر مراقبة الصغار وعلى المجتمع حماية الطفولة، جنباً إلى جنب مع إدارة حماية الأسرة والطفل.

(6)

هذا الصغير رغم أنه مات في صمت على (سرير) إيجار لكنه مات عزيزاً مكرماً، نام (بحقه) ثم مات والموت حق.