انخفاض منسوبي الأزرق والعطبراوي واستقرار ببقية القطاعات

الخرطوم: السودان

اعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم، أن مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجى في بعض الأحباس، مشيرة الى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في يومي 4 و6 سبتمبر، كانت 13 و5 و6 ملم على التوالي مما يؤدي إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الأربعاء) ليكون في حدود 700 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي يومي 4 و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي مما يؤدي أيضاً إلى انخفاض كبير في وارد العطبراوي ليصبح في حدود 130 مليون متر مكعب

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.46 متر ويتوقع أن تسجل غداً 20.42 متر وتنخفض الخميس الى 20.38 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.13 متر، وتنخفض غداً الأربعاء إلى 19.10 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.65 متر وتنخفض غداً الى 17.62 متر، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.38 متر وتستقر في ذات الرقم غداً الأربعاء، وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.23 متر، وتنخفض غداً 16.20 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.25 متر وترتفع غداً الى 15.26 متر

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل الإدارة العامة بمتابعة موقف الفيضان …ي