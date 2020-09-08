وزيرة المالية تعتذر للقوات النظامية وتقول: “راتبي لا يكفيني”

الخرطوم: السوداني

تقدّمت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، باعتذار شخصي لكل القوات النظامية بمن فيهم أولئك الذين يحرسون ثغور البلاد، وذلك بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهر أغسطس.

جاء الاعتذار في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء بمناسبة تدشين برنامج “سلعتي”، وذكرت الوزيرة أن القوات النظامية كانت آخر مجموعة صرفت رواتبها هذه المرة، مبينة أنها تتقدّم لهم باعتذار شخصي عن ذلك القصور.

من جهةٍ أخرى، وفي معرض حديثها عن الظروف الاقتصادية الحالية، قالت إنها كوزير، فإن “راتبها الشهري لا يكفيها لكل الشهر”، متسائلة عن حال بقية الشرائح الضعيفة التي تقل رواتبها عن راتب الوزير.