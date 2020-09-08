ارتفاع الدولار لـ(228) جنيهاً بالسوق المُوازي

الخرطوم: عبير

تشهد أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي زيادة طفيفة، حيث سجل الدولار (228) جنيهاً، وعزا متعاملون لـ(السوداني)، ضعف المعروض وزيادة الطلبيات على العملات وتوقعات بالمزيد من زيادة الأسعار.

وقال تاجر عملة بالسوق الموازي بوسط الخرطوم في تصريح لـ(السوداني)، إن سعر شراء الدولار في الفترة الصباحية (220) جنيهاً وبالظهر (226) جنيهاً، أما سعر البيع من (222) جنيهاً الى (228) جنيهاً، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي من (55) جنيهاً الى (58) جنيهاً والبيع من (56) جنيهاً الى (60) جنيهاً، وتوقع حدوث زيادة في الأسعار، موضحاً أن الأسعار تتغير في اليوم اكثر من مرة٫ مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد وعدم الوفرة قفز بأسعار العملات.