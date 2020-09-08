استمرار التصعيد الإداري في المريخ مادبو يمهل خيري ومجموعة الكندو تخطر الثنائي بالتجميد

الخرطوم : السوداني

في تطور مفاجئ، استمر مسلسل التصعيد داخل مجلس المريخ حيث سارع أمين خزينة النادي الصادق صالح جابر (مادبو) بإخطار المدير التنفيذي مدثر خيري، بقرار إقالته وأمهله 72 ساعة من أجل تسليم العهدة بطرفه لسلفه مصطفى توفيق الذي تقرر تكليفه بالمهمة وفقاً لقرار رئيس النادي آدم سوداكال.

وبالمقابل رفضت مجموعة عضو المجلس محمد موسى الكندو والمدير التنفيذي مدثر خيري، القرار ومضت قدماً في الخطوات السابقة المتعلقة بتجميد عضوية ثنائي مجلس الإدارة أمين المال الصادق مادبو وعضو المجلس عمر محمد عبد الله وفقاً لقرار المجلس نفسه في الاجتماع السابق.

يذكر أن الصراع الإداري اشتعل بمجلس المريخ وذلك عقب رفض رئيس النادي آدم سوداكال لقرارات مجلس الإدارة التي صدرت مؤخراً، وإصداره لقرار مماثل بإيقاف الدعم المالي وعدم التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهو الخبر الذي أوردته ( السوداني) خلال الأيام الماضية.

ورفض سوداكال تقديم أي دعم مالي خلال الفترة الحالية قياساً بما يحدث وعقب رفض أعضاء المجلس الاستجابة للتوجيهات التي صدرت خلال وقت سابق.

وقال مصدر مقرب من سوداكال إن الأخير يثق في فشل أعضاء المجلس الحالي في تسيير الأعباء الإدارية والمالية للنادي خاصة في ظل الاستحقاقات التي تنتظر فريق الكرة الأول في بطولة الدوري عطفاً على بقية الالتزامات تجاه اللاعبين والجهاز الفني.

وسابقاً أصدر مجلس المريخ قراراً بإيقاف إعداد الفريق الأول لكرة القدم على خلفية قرار الجهات الصحية الخاص بإيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس “كورونا”.

ولم يستأنف المريخ تحضيراته رغماً عن قرار الاتحاد بتكملة الموسم الرياضي خلال شهر سبتمبر الجاري نظراً لموجهات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف”.