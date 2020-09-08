نادر مالك يوضح موقفه من الترشح لانتخابات كرة القدم

كشف مساعد رئيس المريخ السابق، نادر إبراهيم مالك تفاصيل جديدة عن خطوة ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

وقال نادر مالك في تصريح لـ(السوداني) إن ترشحه خلال الجمعية العمومية القادمة لاتحاد الكرة يأتي من منطلق أهداف استراتيجية شاملة تهدف في المقام الأول لتطبيق تجربة جديدة في إدارة كرة القدم السودانية تتركز في الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وإعادة النظر بشكل جذري في السياسات الخاصة بها.

وأوضح أن التجربة كذلك تهدف إلى الاهتمام بملف الفئات السنية والسعي للاستفادة منها على أرض الواقع لافتاً إلى أن المواهب الموجودة بالسودان ينبغي أن يتم تطويرها والاستفادة منها حتى يتم بناء جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسات القادمة.

وشدد نادر مالك على أنه لا يتبع لأي من المجموعات قاطعا بأن ترشحه جاء استجابة لعدد من الاتصالات والجهات التي أكدت دعمها خلال الجمعية العمومية المقبلة.