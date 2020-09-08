الهلال يعود للتدريبات التحضيرية تأهباً للبطولة المحلية

عاد فريق لكرة القدم الأول بنادي الهلال لمواصلة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة، وذلك عصر أمس الأحد بملعب الجوهرة الزرقاء بحضور (22) لاعباً، تحت قيادة الطاقم الوطني بقيادة المدير الفني للفريق الفاتح النقر ومعاونيه كندورة وعمار مرق ومدرب الأحمال فتحي بشير وياسر كجيك مدرب الحراس.

وشهد المران غياب العناصر الدولية بسبب انخراطها في تحضيرات المنتخب الوطني الذي يرابط في معسكر تحضيري بالخرطوم.

وقبل إطلاق صافرة البداية كانت هنالك محاضرة من المدير الفني الفاتح النقر الذي تحدث مع اللاعبين لمدة عشر دقائق شرح خلالها برنامج التدريبات في المرحلة المقبلة وأمن على أن جميع اللاعبين سينتظمون في معسكر مغلق عقب التدريب مباشرة نسبة لضيق الزمن خاصة بعد قرار الاتحاد السوداني ببداية مباريات الدوري الممتاز منتصف الشهر الجاري.

وقال النقر: لابد من أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لمواجهات المرحلة المقبلة من مباريات الممتاز والتي ستكون المنافسة فيها على سطح صفيح ساخن نسبة لجاهزية الأندية التي سبقت الهلال في التدريبات، وأكد النقر على حاجته لكل اللاعبين في الأيام المقبلة، بعدها تحول اللاعبون للملعب لتنفيذ التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب اللياقة فتحي بشير “قبيلة” واشتمل المران على تدريبات بدنية خفيفة تمثلت في الجري حول الملعب وإجراء بعض التمارين المتنوعة.

وبعد نهاية التمرين التقى رئيس القطاع الرياضي الطاهر يونس ونائبه نزار عوض مالك وعضو المجلس عبد الله العاقب باللاعبين حيث تحدث خالد الزومة مدير الكرة ورئيس القطاع الرياضي والكابتن عبد اللطيف سعيد بوي الذي رحب بلجنة التطبيع نيابة عن زملائه اللاعبين.

هذا وقد إنتظم اللاعبون في معسكر مقفول بفندق النادي في “الجوهرة الزرقاء” حيث سيواصل الفريق تدريباته التحضيرية بصورة يومية.