لجنة تطبيع نادي الهلال تفتح ملف العضوية

فتحت لجنة تطبيع نادي الهلال ملف العضوية حيث انعقد اجتماع مهم نهار أمس الإثنين ضم رئيس لجنة العضوية المستقلة مولانا الطيب العباسي والباشمهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع وممثل المجلس في لجنة العضوية.

وناقش الاجتماع ترتيبات عمل لجنة العضوية واحتياجات اللجنة في الفترة المقبلة، وطلب العباسي من مجلس الهلال مده بكشف العضوية، إضافة لرسوم العضوية، والشروط والضوابط المتعلقة بإكتساب العضوية الجديدة والتجديد حسب النظام الأساسي لنادي الهلال.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على توزيع عمل اللجنة وتقسيم العمل إلى لجنة مسؤولة عن تجديد العضوية وأخرى مسؤولة عن الاكتساب الجديد.

وطالب رئيس لجنة العضوية المستقلة بتجهيز موقع للجنة وبعض المتطلبات الخاصة بعمل لجنة العضوية، وفي ختام الاجتماع أمن الجميع على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية خلال فترة عمل اللجنة