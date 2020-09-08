مسؤول باللجنة القانونية باتحاد الكرة يكشف تفاصيل خطابهم للمريخ

أفاد مقرّر اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني، حسب الرسول إدريس، أنّ لجنته أرسلت خطابًا رسميًا إلى نادي المريخ من أجلّ إجراء جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي.

وقال حسب الرسول في تصريحات صحفية، إنّ الجمعية العمومية التي عقدها نادي المريخ في وقتٍ سابق بشأن النظام الأساسي باطلة.

وأضاف” قرار اتحاد الكرة واضح بخصوص النظام الأساسي للمريخ وهو بطلان الجمعية العمومية وبالتالي تمّت مخاطبة المجلس بخطابٍ لأنّه يريد تمرير النظام الأساسي الملغي وهذا مرفوض”.

وطالب حسب الرسول إدريس نادي المريخ الالتزام بقرار اتحاد الكرة، والردّ بأسرع ما يكون بخصوص الخطاب الأخير.

وأضاف” قرار الاتحاد هو تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية من أجلّ إجازة النظام الأساسي للمريخ والالتزام بذلك”.

و”الأحد”، بعث اتحاد كرة القدم السوداني خطابًا عاجلاً إلى نادي المريخ من أجلّ إعادة الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي.

ويتمسّك مجلس المريخ بقيادة آدم عبد الله سوداكال بإجازتهم للنظام الأساسي في الجمعية العمومية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي