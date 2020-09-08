القائم بأعمال السفارة المصرية بالخرطوم: الجسر الجوي المصري سيتواصل حتى يتجاوز السودان تأثيرات الفيضانات

الخرطوم: السوداني

كشف السفير نادر زكي القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر، عن توجيه عبد الفتاح السيسي لكافة الوزارات والمؤسسات المصرية لإقامة جسر جوي يحوي جميع الاحتياجات الضرورية للمتأثرين بالفيضانات، مشيراً الى وصول وزيرة الصحة المصرية هالة زائد الخرطوم مساء اليوم على رأس وفد طبي يحمل مستلزمات طبية وامصالاً لتقديم العون والمساعدة في المجال الطبي، وأبان السفير أن الرأي العام المصري متأثر ومتفاعل بالأزمة، مشيراً إلى استمرار الجسر الجوي خلال الأيام القادمة، كاشفاً عن وصول 80 طناً حتى الآن من المُساعدات الإنسانية للخرطوم.