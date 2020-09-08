الهلال الأحمر الإماراتي والسودانيون بالإمارات يقدمون (20) طناً من الإغاثة

الخرطوم: السوداني

قدم السودانيون بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، دعماً عينياً يقدر بـ(20) طناً من مواد الإيواء والمواد الغذائية والأدوية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.

وكان في استقبال الدعم بمطار الخرطوم صباح اليوم، مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، وسعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم. من جانبه، أشاد الأمين العام لجهاز المغتربين بالدور المتعاظم لدولة الإمارات والسودانيين بالإمارات في دعم السودان وأهله في كافة المحافل والمناسبات وحرص السودانيين بدولة الإمارات على دعم ومساندة أهلهم ووطنهم في مثل هذه الظروف.