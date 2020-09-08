قرار بتخفيض الرسوم الحكومية بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قررت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة والي الولاية الاستاذ أيمن خالد نمر تخفيض الرسوم الحكومية وذلك تقديرا للظروف الاقتصادية للمواطن في ظل جائحة كورونا.

وستصدر الولاية منشورا خلال الأيام المقبلة يحدد الرسوم ونسب التخفيض، وفق«سونا» وكانت حكومة الولاية قد كونت لجنة برئاسة مدير عام المالية لرفع تصور حول خفض الرسوم ومراجعة العقود.

من جهة ثانية استمع الاجتماع الى تقرير أداء وزارة التربية والتعليم قدمه مدير عام الوزارة استعرض من خلاله إنجازات الوزارة والتحديات والمعوقات والحلول المقترحة والقوانين والتشريعات والتنسيق بين وزارة التربية والوزارات الأخرى والمحليات.

و اكدت حكومة الولاية دعمها للاجراءات التي قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذها لاصلاح التعليم وتجويده وتحسين البيئة المدرسية كما وجه الاجتماع بدعم الوزارة لاستكمال الاعداد للعام الدراسي الجديد.