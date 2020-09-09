صورة طفل سوداني يشارك في صد فيضان النيل تشعل مواقع التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

أشعلت صورة طفل سوداني، يحمل كوماً من «التراب» لمساعدة أهله في تقوية جسر لصد فيضان النيل، منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ الصغير بساعد غض يحتضن حِملاً من «التراب» لحماية قريته من مياه النيل في مشهدٍ لافت، يعبر عن معاناة السودانيين بجميع أعمارهم مع كارثة الفيضانات.

وعلق البعض على الصورة: «والله صورة يدمي لها القلب لا نملك الا ان نقول له ولأهلي في السودان ربنا يحفظكم».

مضيفاً « هذا الصغير بهذه الهمة والروح وقوة العزيمة والارادة يجعلك تطمئن بجيل قادم قادر على فعل المعجزات واحداث التغيير».