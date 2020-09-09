قادة الجبهة الثورية يلتقون «سلفاكير» بجوبا لشكره و بحث مستجدات السلام

الخرطوم: السوداني

التقى قادة الجبهة الثورية السودانية، الثلاثاء، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالعاصمة جوبا، ويضم وفد الجبهة الثورية رئيسها د. “الهادي إدريس يحيى” إلى جانب رؤساء حركات الكفاح المسلح.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات عملية السلام التي تستضيفها جوبا، وقدم رؤساء الجبهة الشكر الجزيل لجنوب السودان حكومة وشعبا علي توسطهم في القضية السودانية ونجاحهم في التوفيق بين أطراف التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام.

وبادر الوفد بتقديم الدعوة للرئيس سلفاكير لزيارة الخرطوم مع قيادات الجبهة عقب التوقيع النهائي على اتفاق السلام مطلع أكتوبر القادم.

كما أكدت قيادات الجبهة الثورية على ضرورة تنفيذ الحريات الأربع وذلك تحت شعار “نحن شعب واحد”، ودعت إلى ضرورة بذل الجهود لإشراك القائد عبدالواحد نور في اتفاقية السلام.

وسترسل الجبهة الثورية وفدا إلى الخرطوم في الايام القادمة في إطار التبشير بالسلام ولشرح الاتفاقية.

من جهته ثمن الرئيس سلفاكير مبادرة الجبهة الثورية باللقاء، مؤكدا حرص بلاده على دعم السلام والاستقرار في السودان”، وقدم التهاني للشعب السوداني بالوصول إلى السلام.

موضحاً ان دولة جنوب السودان شرعت فعليا بتوجيه الدعوات لرؤساء الدول والجهات الدولية والاقليمية لحضور مراسيم التوقيع النهائي علي اتفاق السلام في الثاني من اكتوبر القادم في جوبا.

معلناً وقوف وتضامن دولة جنوب السودان مع الشعب السوداني في مواجهة الفيضانات والسيول.