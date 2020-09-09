وفاةثلاث فتيات غرقاً في قارب.. تعرف على التفاصيل

الخرطوم: السوداني

لقيت ثلاث فتيات بأعمار متفاوتة مصرعهن غرقاً امس الثلاثاء في قارب على النيل الابيض بحاضرة محلية السلام النعيم الحدودية بولاية النيل الأبيض.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن عدداً من الشباب والفتيات كانوا على متن مركب صغيرة يعتزمون العبور إلى إحدى الجزر بالمحلية الواقعة داخل النيل جزيرة (ناويلا أو أم قناطير)، والتي يزرع فيها محصول الطماطم، وذهب هؤلاء لجني وحصاد المحصول والذي حقق إنتاجية عالية في هذا الموسم.

ومع ارتفاع مناسيب النيل هذه الأيام وسرعة حركة الرياح، لم يسـتطع سائق المركب الصغيرة السيطرة عليها ما أدى لغرقها بالكامل وعلى متنها ثمانية من الشباب والفتيات وهم في طريقهم لهذه الجزيرة.

وتوفي في الحال غرقاً ثلاث فتيات وهن: رونق عبد الله إبراهيم 17 سنة وريماز سليمان 19 سنة وفاطمة أحمد فضل الله 22 سنة.

وهرع عدد من المواطنين إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثث وإنقاذ المتبقين.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش ، الذي خف إلى مكان الحادث، إن لجنة طوارئ الخريف بالولاية كانت قد حذّرت من التنقل بالقوارب الصغيرة في هذه الفترة لسلامة المواطنين، ودعا سائقي المراكب إلى استخدام وسائل السلامة لتفادي مخاطر الغرق في النيل، ولفت إلى عدم مطابقة هذه المراكب للمواصفات الفنية.

وتقدم والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق بأحر التعازي لأسر المتوفيات.

يذكر أن محلية السلام الحدودية بالنيل الأبيض، تعد من المحليات المشهورة في إنتاج الطماطم في السودان في جزيرة (ناويلا أو أم قناطير) ومناطق (الدبكراية، دبة التور وأم جلالة) وغيرها من الأماكن.

وتصدِّر المحلية يومياً في موسم الحصاد أكثر من مائة عربة (جامبو) لولايات السودان المختلفة محملة بالطماطم وبعض الخضروات الأخرى.