الشيوعي يكشف عن لقاء مرتقب مع عبدالواحد نور

الخرطوم: مشاعر أحمد

كشف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(السوداني) عن لقاء مرتقب بين حزبه ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور.

وقال كرار إن المواعيد لم تحدد، منوهاً إلى انها ستكون حسب الترتيبات اللوجستية وظروف “نور”، معلناً عن انه سيكون هناك توقيع على اتفاق معه مثلما تم مع قائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزبز الحلو، مشيراً إلى أن اتصالاتهم مع “نور” لم تنقطع معه.

ونوه إلى أن جميع اللقاءات التي يعقدها الحزب الشيوعي مع الحركات والشخصيات تأتي من أجل الدفع بعملية السلام الذي يرى انه قد تأخر كثيراً .