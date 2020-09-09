إضراب للعاملين بالميناء البري يربك عمل البصات السفرية

الخرطوم: اليسع أحمد

شكا نائب رئيس الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، معمر عبدالحميد من الأضرار التي ترتبت على الإضراب المفتوح الذي نفذه الموظفون والعمال بإدارة الميناء البري بالخرطوم، يوم أمس، مطالبين بزيادة أجورهم، وأكد عبد الحميد لـ (السوداني) أن الإضراب أثر على البصات وأحدث ربكة مصحوبة بفوضى وعشوائية في ترتيب وتقنين شحن الركاب للولايات، ونوه إلى أن خروج البصات عن الميناء بعد إضراب إدارة الميناء عن العمل أسهم في عدم السيطرة على توزيع حصص الركاب على شركات البصات السفرية، مشيراً إلى تضرر عدد كبير من البصات وخروجها للشوارع بحثا عن الركاب مما أدى لتهشيم بعضها واحتكاكها بمركبات المواصلات نسبة لضيق الشوارع أثناء الشحن، وطالب والي ولاية الخرطوم بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع بعد تعرضه لفاقد كبير وخسائر لا تحصى.