تدشين التصدي لمخاطر المناخ بطائرات بدون طيار

الخرطوم: رحاب فريني

يدشن المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية في الثانية عشرة من ظهر غد الخميس مشروع التصدي لمخاطرالمناخ بفندق كورنثيا بالخرطوم، بتوزيع طائرات بدون طياربغرض متابعة ومراقبة المحاصيل الزراعية والمراعي بولايات كسلا، القضارف، نهرالنيل، النيل الابيض، شمال كردفان وجنوب دارفور.

و يأتي ذلك في اطار تعزيز مكون الانذار المبكر ودعم المؤسسات العاملة ضمن مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ بالمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية.

ويهدف المشروع لزيادة مرونة مجتمعات المزارعين والرعاة بالقطاع الزراعي التقليدي بالمناطق ذات التذبذب المطري العالية لمجابهة التغيرات المناخية عبر إتاحة الخدمات المالية من تمويل وتأمين . ويدعم ويمول التصدي لمخاطر المناخ المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .