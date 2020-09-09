معضلة اقتسام الموارد- هل تطالب باقي الولايات بنفس نسب اتفاقية جوبا؟

د/ عادل عبد العزيز الفكي

كتبت على هذا العمود أول أمس مقالاً أشرت فيه لما ورد في الفصل الرابع المادة 16 من اتفاقية جوبا بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال فيما يتعلق بقسمة الموارد حيث ورد نص خطير يقرأ: (يقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي للولاية/ الإقليم والضرائب المفروضة في الولاية/ الإقليم بنسبة 40% لحكومة الولاية ونسبة 60% للحكومة القومية لمدة عشرة أعوام).

كاتبني بعض القراء قائلين: إذا كان الأمر كذلك، فليتم منح كل ولاية أو إقليم نفس الحق، أي 40% من الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي فيها. وأن هذا، بزعمهم، يحقق التنمية المتوازنة.

تخيل معي ولاية البحر الأحمر وهي تطالب بـ ٤٠% من عائدات الموانئ، ولاية الخرطوم تطالب بنفس النسبة من مطار الخرطوم ومن المصانع القائمة بها وهي تمثل ٧٠% من المصانع في كل السودان، ولاية الجزيرة تطالب ب ٤٠% من القطن والقمح… الخ.

في الحقيقة أن تعبيرا (التنمية المتوازنة) و(التنمية غير المتوازنة) تعبيران اقتصاديان، أي أنها مصطلحات اقتصادية، وليست تعبيرات أدبية بالفهم العام، والدارسون لاستراتيجيات التنمية يعرفون هذا.

توزيع الموارد على نحو متساو لكل أقاليم الدولة لا يعتبر حلاً اقتصادياً ملائماً.

الاقتصاد الكلي ليس كاقتصاد الأسرة: دخل محدود يوزع لأشياء محددة: أكل، سكن، علاج… الاقتصاد الكلي لا بد في تحصيل موارده، وإعادة توزيعها، من ضرورة الحرص على تحقيق نسبة نمو متزايدة، تتفوق على نسبة نمو السكان في حدها الأدنى.

لهذا قد يكون من الأفضل توجيه الموارد المتاحة، للمناطق الأكثر قابلية للنمو والاستثمار، لأن هذا أفيد للمناطق الضعيفة اقتصادياً، بتوفير موارد معقولة لها بصورة مستمرة وراتبة، تساعدها على النمو. هذا هو جوهر نظرية التنمية غير المتوازنة.

وتفسير ذلك أنه مهما كان عندك من موارد إذا وجهتها لمنطقة تفتقر للبنيات التحتية، وللعنصر البشري المدرب، سوف تُستهلك وتقول المنطقة هل من مزيد؟ وبعد فترة لن يكون هناك مزيد مطلقاً.

وبالمقابل هناك نظرية التنمية المتوازنة، التي ترى توزيع الموارد على طائفة واسعة من القطاعات الاقتصادية، أكرر القطاعات وليس المناطق، لتحقيق النمو، ولها مؤيدوها كذلك.

تحديد الاستراتيجية الملائمة للنمو في أي بلد من البلدان، يضعها جهاز التخطيط الاستراتيجي في البلد المعني، بعد دراسة كافة العوامل، مستصحباً عناصر القوة والضعف، والفرص والتحديات، في اقتصاد البلد المعني. لهذا من اللازم إحياء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي في السودان، للحسم في مثل هذه المسائل.

أخشى أن تضع اتفاقية جوبا الأساس للمطالبات المناطقية، دون رؤية استراتيجية، وهو ما سوف يؤدي لتفتيت السودان إلى دويلات ضعيفة. وربنا يستر.