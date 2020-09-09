وزارة الشباب والرياضة تعيد النشاط الرياضي وتضع موجهات للاتحادات

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تسلمها موافقة وزارة الصحة الاتحادية على استئناف الأنشطة الرياضية بدون جمهور ورفع قرار تعليق الأنشطة الرياضية القائم منذ مارس الماضي وفقا لتوصية من وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا. وسابقاً أعدت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول عودة آمنة للنشاط الرياضي ثم كونت لجنة لمراجعته واعتماده وبعد فراغ اللجنة من أعمالها، تم رفع البروتوكول لوزارة الصحة الاتحادية بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ للتعليق على المحتوى وتحديد موعد عودة النشاط الرياضي.. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة خلال التعميم الصادر أمس ( الثلاثاء) بأنها إذ تعلن بشكل رسمي رفع تعليق النشاط الرياضي اعتباراً من اليوم وعودته بدون جمهور إلى حين إشعار آخر، تنوه إلى أن رفع التعليق يأتي في وقت تعيش فيه البلاد ظروفاً عصيبة اضطرتها لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والفيضانات التي أودت بحياة المئات من المواطنين وتسببت في انهيار آلاف المنازل وخلفت أضراراً مادية ومعنوية كبيرة ومخاطر صحية جمة، الأمر الذي يلقي بمسؤولية عظيمة على عاتق الاتحادات والمؤسسات الرياضية لوضع هذا الظرف في الإعتبار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عناصر الأنشطة الرياضية كافة وضمان سلامتهم والعمل على تأمين حركتهم بالولايات المختلفة مع التذكير بأهمية الحرص على تنفيذ ما جاء في البروتوكول حفاظا على صحة الرياضيين والمجتمع وتقييم الوضع بصورة مستمرة واتخاذ ما يلزم بحسب التطورات .. وتأمل الوزارة أن تلعب المؤسسات الرياضية المختلفة الدور المنوط بها في مساعدة المجتمع لتجاوز الظرف الحالي وإظهار قيم الرياضة الراسخة في التضامن والتكاتف وتسخير ما يمكن من إمكانات للمساهمة مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في درء الضرر، كما تعلن عن فتح أبوابها للتنسيق والتعاون مع الاتحادات كافة لضمان عودة آمنة للنشاط الرياضي والتفاعل مع أي مبادرات لدرء آثار السيول والفيضانات.