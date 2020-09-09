رئيس المريخ يلتقي لجنة التعبئة المريخية

التقى رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بمكتبه بالخرطوم ممثلين للمكتب التنفيذي للجنة التعبئة المريخية بقيادة اللواء عبدالمنعم النذير والعميد مكي وقطب المريخ مرتضى بتري، وقد شهد الاجتماع حضور كل من الأستاذ الصادق صالح جابر نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار إضافة لكل من علي أبشر نائب الرئيس للشؤون القانونية والإدارية وأحمد مختار رئيس قطاع الجماهير إضافة للأستاذ عمر محمد عبدالله الذي شهد أول اجتماع انعقد لمبادرة التعبئة المريخية، وقد ناقش اللقاء المبادرة التي تقدمت بها لجنة التعبئة المريخية خلال المرحلة السابقة والتي تهدف للم الشمل المريخي وإحداث قدر كبير من التوافق الجماهيري على نظام النادي الأساسي، وتم الاتفاق على ان تعرض المبادرة على مجلس الإدارة في اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء، كما تم الاتفاق أن تقوم لجنة التعبئة بتنوير رموز المجتمع المريخي وجماهير النادي بالمبادرة التي تأتي على خلفية لقاء سابق جمع رئيس النادي بلجنة التعبئة المريخية.