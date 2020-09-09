الاتحاد يستقبل مجلس المريخ والاتفاق حول اجراءات الجمعية العمومية بطلب من مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب

استقبل البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، واللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام، استقبلوا أعضاء من مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب؛ الاستاذ محمد موسى الكندو، والأستاذ علي مصطفى أسد، والكابتن هيثم محمد الرشيد، إلى جانب الدكتور مدثر خيري المدير التنفيذي للنادي. ودار نقاش مستفيض حول الأوضاع القانونية في النادي، وتم التأكيد على قيام الجمعية العمومية يوم الثالث من أكتوبر المقبل لتأكيد إجازة النظام الأساسي، مع التراتيب المفترضة لانتخاب اللجنتين العدليتين “الانتخابات، الاستئنافات”، مع الحرص على فتح باب العضوية للتجديد لمنسوبي النادي وتفادي العضوية المستجلبة بعدم فتح اكتساب عضوية جديدة، وكذلك تناول الاجتماع ملف تتويج المريخ ببطولة الدوري الممتاز لسنة 2018م، حيث أكد قادة الاتحاد أن قرار كاس نافذ ووضع موضع التنفيذ منذ استلامه، وتمت مخاطبة نادي الهلال بالقرار من جانب الأمانة العامة مع إرفاق طلب استرداد الجوائز، ورسمياً في سجلات الاتحاد اعتمد المريخ بطلاً لتلك النسخة، وفيما يلي الجانب المالي، فقد كشف قادة الاتحاد انهم لم يتسلموا تفاصيل حول آلية السداد، وهناك معاملات مالية مابين الاتحاد والمريخ كانت وفق حرص الاتحاد على استقرار نادي المريخ. البروفسير كمال شداد أوضح انهم أبلغوا مجلس المريخ حرصهم الشديد على استقرار عضويتهم والعمل على محاربة كل الظواهر السالبة، كالعضوية المستجلبة، ورأى البروف شداد ان ذات ما ذكروه للجنة تطبيع الهلال أفادوا به مجلس المريخ المنتخب والذي تفهّم تمثيله الرؤية العامة لاتحاد كرة القدم السوداني الحريص على تذليل كل العقبات التي تعتري مسيرة الاستقرار بالنادي في ظل التحولات الكبيرة في الاستقلالية وتمنى البروف شداد التوفيق للجميع من أجل خلق الاستقرار المنشود بدءاً من الناديين الكبيرين وهما قطبي الكرة السودانية ، وأن الاتحاد ينظر لكل الاندية بمنظور واحد ومسؤول عن استقرارها، مناشداً بالسعي نحو العمل بروح الأسرة الواحدة، والنأي عن الصراعات قدر المستطاع، وتفعيل كل انشطة كرة القدم في النادي بمختلف القطاعات.