هيئة التراخيص تكشف عن الموعد الأخير لاستلام طلبات الأندية

عقدت هيئة تراخيص الأندية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعاً ظهر أمس الثلاثاء ، برئاسة المهندس عزالدين الحاج، ووقفت اللجنة على تقييم الرخصة السابقة وما استجد من تشديد من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، وحددت اللجنة يوم 30 سبتمبر الحالي كآخر موعد لاستلام الطلبات من الاندية للحصول على التراخيص التي تصدر لموسم المقبل 2020/21. وناشد المهندس عزالدين الحاج الأندية بالعمل على الاسراع مع استصحاب الاحترافية في تقديم الطلبات علماً بأن الكاف أرسل خطاب يحوي تشديد واضح فيما يلي منح التراخيص، وأهمها خلو النادي من الديون بأمر الشكاوى وخلافها.