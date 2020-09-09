منتخب الشباب يطلق صافرة الاعداد صباح اليوم

يطلق المنتخب الوطني السوداني تحت (20) سنة، صافرة انطلاق الإعداد عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء ، على ملعب استاد الخرطوم، تحت إشراف جهازه الفني بقيادة الكابتن منير لهباب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، والكابتن الوطني محمد موسى المدرب العام للمنتخب، وذلك في طريق التحضير للمشاركة ببطولة سيكافا، التي ستقام في ديسمبر المقبل، وكان اتحاد سيكافا قد منح شرف استضافتها للسودان، إلا أن وزارة الشباب والرياضة اعتذرت إنابة عن الدولة في الاستضافة بسبب كورونا حسب ما أشار ردها على خطاب الاتحاد السوداني لكرة القدم ويتوقع ان تُقام البطولة في اوغندا التي استضافت آخر نسخة، والدولة التي تستضيف بطولة سيكافا ستستضيف التصفيات من “زوون سيكافا” إلى نهائيات الأمم الافريقية للشباب في موريتانيا.