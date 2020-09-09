الجلد والطرد لشابين بسبب المظهر الفاضح.!

الخرطوم: خولة حاتم

تعرض شابان للجلد بإحدى أسواق العاصمة على خلفية شجار دار بينهما وبين شاب أطلق عليهما اسماً لفنان مشهور، هذا وقد أكد شاهد عيان أن الشابين كان لهم مظهر وصف بالفاضح اجتماعياً تمثل في (النقش في الأيدي وقص الحواجب والفسخ بالكريمات إضافة إلى صبغ الشعر)، موضحاً أن الشابين رفضا الاسم الذي أُطلق عليهما مما دفعهما للدخول في شجار تسبب بفوضى عارمة داخل موقف المركبات العامة انقسمت فيها الآراء ما بين مؤيد للضرب ومعارض مما حدا بعدد من المواطنين إلى طردهم خارج السوق، وعلى خلفية ذلك، يذكر أن فنانا شابا أثير حوله جدل كبير داخل الوسط بعد تصريحه عن استخدام الحقن لتفتيح البشرة، فيما انتشرت مؤخراً داخل المجتمع ظاهرة التشبه بالنساء واستخدام مستحضرات التجميل بصورة مثيرة للجدل رفض المجتمع تقبلها.

(تفاصيل أوفى في تقرير يُنشر لاحقاً).