تربية الخرطوم: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

الخرطوم: السوداني

أكّدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، اكتمال استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال مدير الإداره العامة للمرحلة الثانويه بالوزارة أحمد ياسين بخيت، إن جملة عدد الطلاب الممتحنين لهذا العام بلغ (١٥٤.٩٦٠) طالباً وطالبة موزعين على (٨٨٠) مركزاً، منها (٤١٠) للبنين و(٤٧٠) مركزاً للبنات، وكشف ياسين، عن تسليم الوزارة أوراق الامتحانات للمحليات بصورة كاملة، حيث تم تخزينها في (55) مخزناً على مستوى الولاية، منها (11) مخزناً رئيسياً بمحلية الخرطوم و(٧) بمحلية جبل أولياء و(٥) بمحلية أم درمان و(٥) بمحلية كرري و(٩) بمحلية أمبدة و(٥) بمحلية بحري و(٨) بمحلية شرق النيل ومخازن فرعية، (٤) بمحلية أم درمان و(٨) بمحلية بحري و(٩) بشرق النيل.

وقال بخيت إن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات من البنين بلغ (١٤،٥٦٦) والبنات (١٩،٦٤٩) على مستوى الطلاب النظاميين، وبلغ عدد الطلاب من البنين الممتحنين في اتحاد المعلمين (١٩،٧٧٤) طالباً و(٢١،٦٨٧) طالبة، والممتحنين من البنين في المدارس الخاصة (٣٧،٢٦٠)، والبنات (٤٢،٠٢٤) طالبة.