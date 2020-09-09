شركة المواصلات العامة: ترحيل طلاب الشهادة السودانية مجّاناً

الخرطوم: السوداني

اعلنت شركة المواصلات العامة في ولاية الخرطوم بأنها ستقوم بترحيل جميع طلاب الشهادة السودانية مجاناً خلال فترة الامتحانات.

وقال المدير العام للشركة محمد ضياء الدين في تعميم صحفي تلقت (السوداني) نسخةُ منه اليوم الأربعاء، إن القرار جاء فى إطار المسؤولية المجتمعية لشركة المواصلات، ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها ولاية الخرطوم ومواطنوها الكرام، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المسؤولة بالولاية واللجنة الوزارية لحل أزمة المواصلات ومبادرة (وصِّلني) لطلاب الشهادة السودانية، وأكد أن إدارة الشركة وضعت كل إمكاناتها المتاحة رغم محدوديتها، لخدمة خطة ترحيل الطلاب ضمن الخطوط العاملة.