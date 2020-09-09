والي الخرطوم يؤكد توفر الغاز ويعلن إجراءات لمنع التهريب

الخرطوم: السوداني

وقف والي الخرطوم أيمن خالد نمر، على إمدادات الغاز بمصفاة الجيلي، رافقه وكيل وزارة الطاقة والتعدين، ووزير الصناعة والتجارة بالولاية، ووفد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد والذي ضم صلاح مناع ووجدي صالح.

وتجئ الزيارة للاطمئنان على موقف إمدادات النفط لولاية الخرطوم، وتأكد من خلال الزيارة توفر الغاز بكميات كافية للولاية.

وتم خلال الزيارة، اتخاذ عدد من القرارات التي تضمن وصول الغاز لمستحقية عبر آلية مُحكمة، على رأسها لجان التغيير والخدمات ومباحث التموين ووكيل النيابة، بعد أن اتضح أن عدم إحكام قنوات الإمداد والتوزيع أدى الى تسرب وتهريب الغاز والتلاعب فيه، وستواجه أي محاولات للتهريب بعقوبات رادعة، وان الآلية الوحيدة المعتمدة للإمداد تتم عبر استمارة الحوجة من الأحياء وعبر لجنة الخدمات والتغيير دون اي وسطاء، كما تقرر إلغاء امتياز شركة صاعين، وإلغاء أي تمييز إيجابي لأي جهة تعمل في الغاز.