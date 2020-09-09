محفظة السلع الاستراتيجية تنفى تسببها في ارتفاع سعر الدولار

الخرطوم: السوداني

نفى رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية، الدكتور عبداللطيف عثمان محمد صالح شراء اللجنة للدولار من السوق الموازي من داخل أو خارج السودان واتهم جهات تضررت مصالحها من قيام المحفظة بإطلاق شائعات مغرضة، أكد أنها لن تؤثر على مسيرتهم في توفير السلع الاستراتيجية للشعب السوداني.

وقال الناطق الرسمي للمحفظة فى تصريح لسونا أن نموذجهم في العمل يعتمد على تصدير منتجات يتم شراؤها بالجنيه السوداني لتمويل الواردات السودانية فى السلع الاستراتيجية بالدولار الأميركي.

مؤكداً التزام المحفظة بمساندة الشعب السوداني بتوفير السلع، وأشار إلى ان البنوك المساهمه في المحفظة تعمل بمبدأ فتح الاعتمادات لصالح المحفظة اعتمادا على خطوط الائتمان الخارجية المتوفره لها واعتمادا على رأس مال المحفظة الدولاري.

وجدد نفيه قائلا”لذلك لن تشتري المحفظة ابدا دولارا واحدا من السوق الموازي”.