بالفيديو.. بجهد شعبي ورسمي تدشين مبادرة «وصلني» لترحيل طلاب الشهادة مجاناً بجميع الولايات

الخرطوم: السوداني

تم تدشين مبادرة “وصلني” الخاصة بترحيل طالبات وطلاب الشهادة السودانية مجاناً خلال فترة الامتحانات بجميع ولايات السودان.

وذلك بتعاون شعبي ورسمي بين عدد كبير من المواطنين المتطوعين والشرطة وشركة مواصلات ولاية الخرطوم وشركة “تاركو” للطيران.

وتم خلال التدشين اليوم الأربعاء بالساحة الخضراء، توزيع ولصق “إستيكرات” وربط “شريط أحمر” لتمييز وسائل النقل المشاركة حتى يتسنى للطلاب معرفتها في الطرق العامة.

وساهم عدد كبير من المواطنيين بسياراتهم الخاصة والتي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 1000 مركبة، فيما قدمت حكومة ولاية الخرطوم والشرطة عدداً كبيرا من البصات وضع عليها شعار المبادرة، للمساهمة في راحة الطالبات والطلاب أثناء فترة الامتحانات.