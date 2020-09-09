شاهد بالفيديو.. انطلاق عملية ترحيل امتحانات الشهادة لولايات السودان عبر مروحيات عسكرية

الخرطوم: السوداني

انطلقت اليوم الأربعاء عملية ترحيل امتحانات الشهادة السودانية إلى بعض ولايات السودان عبر طائرات مروحية تابعة للقوات المسلحة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأظهر مقطع فيديو مروحية عسكرية تابعة للجيش السوداني تحمل مظاريف مشمعة بالختم الأحمر تحوي أوراق امتحانات الشهادة السودانية متوجهة إلى ولاية سنار، والتي تأتي هذا العام في ظل كوارث طبيعية صعبة يشهدها السودان.

وأعلن والي سنار “الماحي سليمان” عن انطلاق عملية توزيع امتحانات الشهادة السودانية رغم كل العقبات بالطائرات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بولاية سنار، شاكراً القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومعلمي ومعلمات الولاية على جهودهم المقدرة في أداء واجبهم.