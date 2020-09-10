والي جنوب دارفور للنازحين : برنامج الغذاء العالمي خفض لـ(50%)

نيالا:محجوب حسون

طالب النازحون بمعسكر موسية بمدينة نيالا ، والي ولاية جنوب دارفور موسىى مهدي إسحق فى الوقفة الاحتجاجية التي نظموها امام أمانة حكومة الولاية امس ،بتوفير الغذاء ومواد الإيواء بجانب خدمات الصحة ، التعليم والمياه وتخطيط قطع سكنية لكل أسرة البالغ عددهم اكثر من (6) آلاف أسرة بجانب مطالبتهم للوالي بتسجيل زيارة ميدانية لمعسكر موسية للوقوف على احوال ومعاناة النازحين من نقص الغذاء والخدمات .

ووعد موسي مهدي لدى مخاطبته المحتجين فى بوابة امانة الحكومة أمس بتقديم العون والمساعدة للنازحين بموسية بمواد غذاء ومشمعات الى جانب مخاطبة المنظمات لدعم النازحين بالغذاء والعلاج، مشيرأ الى ان برنامج الغذاء العالمي خفض نسبة الغذاء الى (50%) والآن تحول إلى تسليم الاموال نقدأ بدلا من الغذاء وفيما يتعلق بالقطع السكنية قال مهدي أن حقوق النازحين في الاراضي لن تضيع متعهداً بمعالجة قضايا السكن .