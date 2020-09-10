جامعة الجزيرة تمنح اساتذتها بالخارج 5سنوات لتجديد اجازاتهم دون أجر

الخرطوم : السوداني

قررت جامعة الجزيرة منح أساتذتها بجامعات الخارج ٥ سنوات إضافية كحد أقصى للأساتذة الراغبين في تجديد إجازاتهم سنوياً بدون أجر، وذلك بعد انتهاء الخمس سنوات الأولى الممنوحة لهم من قبل الجامعة.

وقال مدير جامعة الجزيرة البروفيسور محمد طه يوسف الأمين، في بيان صحفي، إن قرار تجديد الفترة الإضافية لأساتذة الجامعة يمثل تأكيداً واعترافاً لأدوار الأساتذة بالمهجر نحو السودان وتطوير جامعة الجزيرة.

من ناحية أخرى رأى رئيس اللجنة التسيرية لتجمع الأساتذة السودانيين بالجامعات السعودية البروفيسور عبد النبي عبد الله الطيب قرار جامعة الجزيرة أنه يصب في مصلحة معالجة قضايا الأساتذة بالخارج والموروثة من قبل النظام البائد، مناشداً بقية الجامعات السودانية الاقتداء بقرار جامعة الجزيرة نحو أساتذتها بالمهجر