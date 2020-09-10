ارتفاع في الخضر والفاكهة بالخرطوم

الخرطوم: ولاء كامل

يشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في اسعار الخضر والفاكهة وعزا تجار ذلك لتأثر المزارع بالفيضانات فضلا عن ارتفاع تكلفة الترحيل والنقل .

و قال تاجر خضر وفاكهة بالخرطوم 2 ابراهيم حمزة لـ(السوداني) ان هنالك زيادات كبيره في الاسعار حيث قفزت أسعار الطماطم من (200) الى (250)جنيها للكيلو الواحد ,وكيلو البطاطس من (120) الى (150)جنيها, اما كيلو الباذنجان فقفز من (70) الى (100) و(150)جنيها ،القرع من (70) الى (100)جنيه للكيلو, والبامية من (200) الى (250)جنيها ، البصل من (200) الى (400) جنيه للربع,وربطة الجرجيرالكبيرة من (50) الى (200)جنيه ،مؤكدا حدوث ندرة في الجرجير والبقدونس لتأثر لتعرض مزارعه للغرق بسبب الفيضان ،شاكيا من ارتفاع تكلفة نقلها

وأشار في السياق نفسه لارتفاع اسعار الفاكهة حيث بلغ كيلو الموز (80)جنيها , و دستة البرتقال المستورد (120)جنيها والمحلي (100) جنيه ,اما البطيخة الكبيرة ا(500) جنيه و الصغيرة (300) جنيه ,وعلبة العنب (100)جنيه , ودستة التفاح (400)جنيه أما القريب فروت (500)جنيه ,والمنقة السمكة (400) جنيه للدستة .