انهيار ٣٧٠٠ منزل بسبب الفيضان بجبل أولياء

الخرطوم :ابتهاج متوكل

قدم عدد من الصاغة من (أبناء الجمالاب)بالنيل الابيض، بالتنسيق مع اتحاد الصاغة والمعدنين، عونا ماديا لمتضرري أهالي منطقة الكلاكلة القبة غرب استهدف ٨٣ أسرة.

وقال رئيس اللجنة والأمين العام للجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين، عاطف أحمد عبد القادر، إن الدعم الأولي شمل(٨٣) أسرة، والتزم باستنفار عدد من تجار الذهب لتقديم المزيد من الدعم، وأضاف : هذا العون يأتي في إطار العلاقات الأسرية أولا، و المسؤولية الاجتماعية ثانياً، لافتاً لمساع للوصول لعدد من المناطق الأخرى المتضررة، واستعدادهم للتنسيق مع كافة الجهات العاملة، في مجال درء السيول والفيضانات من قبل الحكومة والمنظمات والأهالي، بغرض التنسيق لاستمرارهم تقديم العون والمساعدات للمتضررين، موضحاً أن اللجنة قامت بتسجيل كافة المتضررين، وتقسيمهم لمجموعات حسب الضرر، مؤكداً على جهود أبناء الجمالاب في الوقوف مع المتضررين، وتكاتف المجتمع السوداني، داعياً المواطنين والجهات المختصة، لتقديم المساعدات خاصة للأسر، التي انهارت منازلها كلياً. إلى ذلك قدر المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء إيهاب هاشم إسماعيل، حجم الخسائر الأولية للفيضان بالمنطقة بحوالي ٢٧٠٠ منزل انهيارا كليا، بجانب ١٠٠٠ منزل جزئيا، وقال إن هذا العد قابل للزيادة لأن انهيار المنازل المغمورة بالمياه ما يزال مستمرا، وأضاف : تم توفير الوقود وتناكر مياه للشرب، كذلك عربات نقل التراب للتروس،بجانب قيام غرفة الطوارئ الصحية وتوفير الأدوية والأمصال، مشدداً على أن هناك متابعة ميدانية للموقف في كل المناطق المتضررة، مشيراً إلى توزيع كرتونة سلع غذائية ودعم مادي للمتضررين.