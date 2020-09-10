محجوب أولاد تدعم ١٠ آلاف أسرة بسنجة

الخرطوم :ابتهاج متوكل

سيرت مجموعة محجوب أولاد قافلة دعم للمتأثرين بالفيضانات بمدينة سنجة، استهدفت إغاثة (١٠) آلاف أسرة بالولاية، واحتوت القافلة على مواد غذائية ، ودعم نقدي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تجاه أهل السودان.

وقال ممثل المجموعة موافي مصطفى في تصريح صحفي أمس، إن محجوب أولاد تستهدف بهذا الدعم الوقوف مع أهل سنار في هذه الكارثة، تأكيداً للدور المطلوب من القطاع الخاص السوداني، موضحاً أن القافلة تضم عدداً من الشاحنات محملة بمواد غذائية مختلفة، بالإضافة إلى دعم نقدي، مشيراً إلى أن هذه عبارة عن مساهمة اجتماعية، جاءت وقوفا مع نهضة الوطن وعبوره هذه (الكارثة) التي ضربت عددا من المناطق بالبلاد.

وشدد وزير مالية سنار د.أنور محمد أحمد، على جهود مجموعة محجوب أولاد، لإغاثة أهالي سنجة، وقال إنها جاء توقيتها للمتضررين بالأحياء الشرقية للمدينة في توفير مواد غذائية و دعم نقدي مباشر.