وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي لـ(السوداني): لا يوجد أي اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة إلا يظهر قدر من الله

حوار: عبدالرؤوف طه

أعلنت وزارة التربية والتعليم قيام امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها دون تاجيل، وقالت وكيلة الوزارة تماضر الطريفي لـ(السوداني) إنهم وضعوا كافة التدابير اللازمة لقيام الامتحانات في موعدها دون أي معوقات. وكشفت عن معالجات أجرتها الوزارة في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول مثل منطقة طوكر وبعض مناطق محلية سنار، وقالت إن طلاب محلية طوكر نقلوا إلى مدينة بورتسودان ووضعوا في داخليات مهيأة ومريحة وتحت إشراف دقيق من الوزارة الولائية، وكشفت عن إيصال الامتحانات إلى بعض المناطق المنكوبة بالفيضانات عبر الطيران، وشددت على وجود تأمين أمني عال للامتحانات يمنع تسربها.



* هل مازالت الوزارة متمسكة بعقد امتحانات الشهادة السودانية في موعدها؟

نعم الامتحانات في موعدها ولا اتجاه للتأجيل.

* هنالك مناطق متضررة بشكل كامل بسبب الفيضانات مثل منطقة طوكر بالبحر الأحمر كيف سيتم التعامل معها؟

وضعنا لهم معالجات، حيث تم نقل جميع طلاب محلية طوكر الممتحنين للشهادة السودانية إلى مدينة بورتسودان، ووضعهم في داخليات آمنة وتشرف عليهم وزارة التربية والتعليم ولا تواجههم أي مشكلة.

* ولكن هنالك إشكالات أخرى قد تواجه الطلاب الممتحنين مثل عدم الاستعداد النفسي؟

تحدثت مع مدير التعليم بالبحر الأحمر، قال لي إن جميع طلاب طوكر ببورتسودان في داخليات آمنة، وأن الامتحانات موجودة في أياد آمنة، ولا توجد أي مشكلة إلا أن يأتي قدر من ربنا.

* هنالك من يخشى تسرب الامتحانات من داخل مراكز الامتحانات؟

الامتحانات مؤمنة تماماً.

* أيضاً ولاية سنار بها إشكالات حقيقية من قطع الطرق والجسور بسبب الفيضانات، كيف تصل الامتحانات إلى المراكز؟

نعم كانت هنالك مشكلة بسنار تتمثل في قطع الطرق بسبب الأمطار، ولكن وزارة الدفاع وفرت لنا طائرة مروحية والامتحانات وصلت إلى كل محليات الولاية، بل الامتحانات تم إيصالها إلى جميع ولايات السودان، وهنالك تأمين كامل للامتحانات ولا توجد أي مشكلة.

* هنالك من يقول إن التكلفة المالية للامتحانات باهظة والبلاد تمر بأوضاع اقتصادية معقدة هل للوزارة موارد مالية كافية؟

نعم التكلفة المالية عالية، ولكن أي تكلفة اترفعت إلينا من الجهات المعنية تم تصديق أموالها من وزارة المالية، لذا فإننا نقول وزارة المالية وفرت لنا التكلفة المالية للامتحانات.

* ماذا عن الإعاشة في الداخليات التي تم وضع بعض الطلاب بها، فضلاً عن الداخليات المتعلقة بالمراكز الكبيرة؟

تم توفير الإعاشة لكل الداخليات من قبل وزارة المالية، كذلك تم توفير التأمين لهم؛ وفرت المالية الأموال لذلك.

* كم عدد المدارس المتضررة في كل أنحاء السودان بسبب السيول والفيضانات حتى الآن؟

لم أتحصل على إحصائية نهائية من الولايات بعدد المدارس المتضررة.

* حال تضرر أي مركز في أي مدينة من مدن السودان أثناء الامتحانات ماهي خياراتكم؟

سيتم ترحيل المركز إلى أي مدينة أخرى قريبة منه بصورة فورية.

* كيف سيتم الترحيل في ظل الظروف المعقدة؟

عربات القوات المسلحة ذات الدفع الرباعي ستكون موجودة في المحليات لترحيل الطلاب، بما في ذلك الترحيل الداخلي.

* هنالك من يتخوف من استغلال الأزمة الحالية في كشف أوراق الامتحانات ماهي تحوطاتكم؟

الامتحانات مؤمنة تأمينا كاملا شاملا من كل الجهات الأمنية (الجيش والشرطة)، وصلت كل قوات التأمين إلى المحليات ولا توجد أي إشكالية في هذا الشأن.

* هنالك شكاوي من عدم الاستعداد النفسي للطلاب خاصة في الولايات التي تعرض عدد من منازلها للانهيار ويصعب على الطلاب المذاكرة في ظل هذه الأوضاع؟

انا بصفتي وكيلة اتحادية أتعامل مع المدراء العامين لوزارة التربية بالولايات، وقالوا انهم وقفوا على كل التدابير من أجل إنجاح الامتحانات ومتابعة التفاصيل مع الطلاب ولا توجد أي مشكلة، والتقارير تأتي من الولايات كل يوم وكل لحظة.

* هل تخلو الولايات من الإشكاليات قبل انطلاق الامتحانات؟

كل الولايات بخير وأي مشكلة واجهتهم تم تذليلها.

* بمعنى لا توجد أي إشكالية في أي ولاية؟

لا توجد حتى الآن أي إشكالية، ولكن نتوقع بروز أي إشكاليات في أي وقت، كلها أقدار ولا أضمن عدم حدوث أي قدر ، خاصة أن الأمطار لا تزال تهطل، ونحن أكملنا كل حاجة وفي انتظار انطلاق الامتحانات.

* هل توجد خطط بديلة حال استمرار الفيضانات والسيولة؟

ماذا تقصد بخطة بديلة؟ هل تقصد تأجيل الامتحانات.

* نعم هل استمرار السيول والفيضانات يمكن أن يؤدي لتأجيلها؟

حتى الآن لا يوجد أي اتجاه لتأجيل الامتحانات إلا يظهر قدر من الله.