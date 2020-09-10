مدير الشرطة يدعو شرطة الولايات لشن حملات البرق الخاطف

الخرطوم: السوداني

دعا مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي “عزالدين الشيخ” مدراء شرطة الولايات لتفعيل حملات البرق الخاطف بولاياتهم لتحقيق مزيد من الاستقرار وبسط الأمن ومكافحة الجريمة، لافتاً إلى أن الشرطة تنفذ حكم القانون خلال الحملات وفق السلطات والإجراءات القانونية إلى جانب معاملة المتهمين معاملة كريمة حتى لحظة محاكمتهم.

وجدد مدير الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لدى مخاطبته أمس الوثبة الخامسة لحملات البرق الخاطف بساحة الحرية بالخرطوم التي تنظمها شرطة ولاية الخرطوم للحد من الجريمة وضبط كل الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وضبط المركبات والدراجات النارية غير المقننة وإزالة التعديات على الشارع العام والسكن العشوائي وفتح الطرق الرئيسة بالأسواق.

وأشاد عز الدين بالدور الكبير الذي تضطلع به الأجهزة الإعلامية في عكس نتائج الحملات مما أسهم في بث الطمأنينة طيلة انطلاقة تلك الحملات بمحليات الولاية المختلفة.

وناشد المواطنين بضرورة دعم شرطة الولاية لإنفاذ خططها الأمنية الداعية لتحقيق الاستقرار بحكم أن الأمن مسؤولية الجميع.

وأكد مدير عام الشرطة على أن حملات البرق الخاطف لن تستثني أحدا من المساءلة خاصة المجرمين وتجار المخدرات وتقديمهم للقضاء وتنفيذ الأحكام وفق العقوبات المنصوص عليها، معتبراً أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى استهداف الشباب الذين يمثلون مستقبل البلاد.

وحسب (المكتب الصحفي للشرطة ) فإن حملة البرق الخاطف التي استهدفت محليات ولاية الخرطوم أمس ضمت (2855) شرطيا يمثلون إدارات ووحدات الشرطة المختلفة بقيادة (236) ضابطا إلى جانب (185) مركبة ومشاركة للضباط الإداريين بمحليات الخرطوم والقوات الأمنية الأخرى