الشرطة تكمل استعداداتها لتأمين امتحانات الشهادة السودانية

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير عام قوات الشرطة أن الشرطة أكملت كافة ترتيباتها لتأمين امتحانات الشهادة السودانية فى جميع ولايات البلاد.

وأكد خلال مخاطبته قوات حملات البرق الخاطف بساحة الحرية أمس (الأربعاء) على أن الشرطة إلى جانب عملية التأمين فإنها ستساهم عبر آلياتها في نقل وترحيل الطلاب من وإلى مراكز الامتحانات تأكيداً على الدور الوطني للشرطة.

وفي صعيد منفصل قال إن قوات الدفاع المدني استطاعت أن تحد من السيول والفيضانات بالبلاد بجهود مقدرة، وفق خطة استراتيجية وجدت الإشادة والتقدير من المواطنين.

ولفت إلى الدور الفعال والرائد لقوات الجمارك فى دعم الاقتصاد الوطني ومحاربة عمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني وكافة إدارات الشرطة ووحداتها التي تعمل من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد.